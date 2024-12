Piccola Bottega grandi corsi

DJ set, fumetti e manga, podcast e giornalismo. Stanno per cominciare i nuovi corsi alla Piccola Bottega delle Arti e dei Mestieri del Comune di Pelago. È infatti tutto pronto per l’inizio dei nuovi corsi gratuiti dedicati agli studenti che vanno dalla terza elementare alla seconda superiore. Per i bambini delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria sono ancora aperte le iscrizioni per il corso di fumetto e per il corso di cucito per decorazioni natalizie. Per i ragazzi delle medie e delle classi prima e seconda delle superiori sono ancora aperte le iscrizioni per il corso di manga, dj set, podcast e giornalismo. Le iscrizioni sono aperte sul sito del Comune di Pelago. Si ricorda che la presentazione della domanda non garantisce automaticamente l’iscrizione al corso. Gli uffici del Comune invieranno una notifica per confermare.