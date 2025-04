Piazze e parchi più sicuri. Il Comune recluta volontari

Scandicci sicura, i volontari presidiano parchi e piazze cittadine. E’ il senso di una delibera della giunta cittadina con la quale l’amministrazione dà il via al progetto di collaborazione con le associazioni di volontariato per migliorare qualità urbane e sicurezza del territorio. Sarà il comandante della polizia municipale, Giuseppe Mastursi, in collaborazione con l’assessore alla sicurezza urbana, Lorenzo Vignozzi, a raccogliere le adesioni delle associazioni che parteciperanno al progetto.

"I volontari – fa sapere l’amministrazione – identificabili dall’uniforme della propria associazione, saranno un punto di riferimento costante per la cittadinanza, per consentire al Comune un rafforzamento delle azioni di prevenzione; delle attività di informazione e assistenza rivolte ai cittadini. Saranno anche un presidio per attività di educazione alla legalità e sicurezza stradale oltre a garantire una maggiore presenza e visibilità del Comune nello spazio pubblico". I volontari saranno il collegamento fra i cittadini, la polizia locale e gli altri servizi locali. I luoghi, strade, piazze e giardini, dove impiegare i volontari saranno individuati all’interno della lista generale del piano e aggiornati in base alle esigenze che dovessero emergere nel corso di attuazione del progetto stesso. La prima ipotesi è di piazzare personale in piazza Resistenza e lungo l’asse urbano, ma anche nelle strade principali dei quartieri: Vingone, San Giusto Le Bagnese, Casellina, Badia a Settimo.

In collina l’amministrazione è al lavoro per utilizzare l’associazione carabinieri in congedo in modo da tenere sotto controllo le frazioni più ‘calde’ come San Martino alla Palma, San Michele e San Vincenzo a Torri. Ma cosa faranno i volontari, che ovviamente non avranno compiti di polizia? Le associazioni, secondo la convenzione, avranno la funzione di informare e sensibilizzare i cittadini riguardo alla corretta fruizione dei parchi e delle aree urbane; presidieranno il territorio per segnalare eventuali situazioni problematiche inerenti la manutenzione degli arredi urbani e delle attrezzature di gioco nei parchi e giardini pubblici; raccoglieranno segnalazioni specifiche presentate dalla cittadinanza; attiveranno i servizi di emergenza e le forze dell’ordine secondo le modalità fissate dal comando di Polizia locale.

Fabrizio Morviducci