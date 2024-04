Piazzale interno. Come ripartire costi e lavori

Luca

Nel condominio in cui abito sono stati eseguiti lavori per rifacimento di piazzale interno.

La ditta che ha eseguito i lavori ha presentato un preventivo a corpo. Il piazzale è condiviso da 4 condomini, tre dei quali hanno partecipato alle assemblee per deliberare i lavori. Il quarto condominio non ha partecipato perché sembrava non fosse interessato. Nell’eseguire i lavori è stato verificato che il quarto condominio era interessato, poiché ha degli scarichi nel piazzale.

Può la ditta aumentare il preventivo a seguito di questa scoperta nonostante avesse accettato un preventivo a corpo? Possiamo chiedere il rispetto del capitolato e quindi il rifacimento del piazzale come concordato? Possiamo non saldare i lavori se questo non avvenisse?

il fatto che il condomino abbia avuto un ripensamento, nulla muta in merito alla sua partecipazione alla spesa, nè muta la spesa stessa. Infatti, laddove i lavori siano stati deliberati correttamente (anche in assenza di amministratore

come nel suo caso), il condomino assente all’assemblea rimane comunque vincolato alla delibera adottata.

Venendo al secondo problema, i preventivi a corpo possono mutare solo nel caso in cui, in corso d’opera, siano necessari lavori ulteriori e diversi a quelli preventivati. In questo contesto determinante è il ruolo del direttore dei lavori, sia nell’accertare la necessità del lavoro extra, sia nel comunicare preventivamente ai condomini l’imprevisto.

Da quanto scrive nel Vostro caso, pare omesso sia il primo che il secondo aspetto. Pertanto, salvo che il lavoro extra non sia davvero di modesta entità rispetto al totale della spesa, occorre che contestiate al Direttore lavori quanto detto.

