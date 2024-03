Piazza Strozzi ancora un parcheggio: "Il pilomat non sta servendo a nulla. La notte è sempre un gran caos"

È pedonale piazza Strozzi, eppure si trasforma in un posteggio a uso e consumo dei giovanotti che vanno a vivere la movida. L’accesso sarebbe regolato da un pilomat che si abbassa telefonando a un numero verde, ma non si sa bene come, gli abusivi riescono a entrare. Un problema per gli ultimi residenti fiorentini in centro, di cui La Nazione già si occupò il 20 novembre, ma che invece di migliorare, peggiora. "Purtroppo piazza Strozzi è tornata ad essere il parcheggio di una volta, nonostante l’installazione del pilomat – spiega in una mail indirizzata anche al Comune Filippo Cecchi uno dei pochi fiorentini che ancora resiste nel luna park di turisti e movida –. Ormai la gente ha capito che basta chiamare il numero verde, che nessuno controlla", specificando che "succede soprattutto nei weekend, da mezzanotte in poi, creando grossi problemi di sicurezza. Provate a immaginare lo stato dei conducenti nella piazza per giunta pedonale".

C.C.