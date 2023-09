Piazza Nova senza buche: "Sindaco santo subito"

Mentre Impruneta sta celebrando la sua Festa dell’Uva con tanti eventi fissati in questi giorni, fino al clou della sfilata del 1° ottobre, già si pensa alla prossima iniziativa della tradizione: la Fiera di San Luca. E, in vista del 14 ottobre, quando partirà anche il luna park ospitato in piazza Accursio da Bagnolo, sono stati avviati i lavori di ripristino del manto stradale: gli operai sono all’opera per la risistemazione temporanea degli avvallamenti presenti nella cosiddetta "piazza Nova" dove, oltre alle giostre, ci sarà il presidio del 4 rioni. Il cronoprogramma prevede il termine lavori per il 30 settembre, e dunque di liberare la piazza sia per la Festa dell’Uva che per il successivo allestimento della Fiera. La sistemazione di piazza Nova era particolarmente attesa da parte della cittadinanza e l’intervento del Comune è stato così apprezzato che poche ore dopo l’avvio del cantiere, qualcuno ha appeso un lenzuolo su un transenna: sopra c’è scritto "Lazzerini santo subito", in omaggio al sindaco.

Manuela Plastina