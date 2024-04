Piazza Libertà, è caos. E oggi arrivano i vigili

Sabato nero per quegli automobilisti che, loro malgrado, si sono ritrovati a dover affrontare il nodo di piazza Libertà dove, fino a tarda sera, si sono registrati incolonnamenti record, mai visti. Il motivo? E’ l’ultima e più importante modifica al cantiere che servirà a completare tutte le opere relative al tratto della Variante centro storico che arriva davanti al Parterre. Gli interventi dureranno fino al 27 aprile, dunque non è difficile immaginare che in quel punto, anche nei prossimi giorni, possano verificarsi disagi e lunghe attese. Palazzo Vecchio chiede ai cittadini di essere "pazienti" e da oggi invierà la polizia municipale in piazza Libertà per cercare di ridurre al minimo i problemi. "L’amministrazione è stata ingiustamente accusata di non aver informato per tempo i cittadini, e questo è assolutamente falso – spiega l’assessore alla Mobilità, Stefano Giorgetti – Certo, i problemi ci sono stati e ci saranno, ma siamo allo step finale. Il 19 aprile, infatti ci sarà il primo viaggio del tram che da piazza dell’Unità arriverà in Libertà: si tratta di prove di sistema propedeutiche al definitivo collaudo della linea che collegherà la Fortezza con piazza San Marco".

Il Comune fa sapere che oggi e domani è prevista la prosecuzione del getto del cemento architettonico sulla sede in corrispondenza della futura fermata Parterre. Le operazioni saranno effettuate tra le 9 e le 12 con un restringimento di carreggiata, a causa del quale di sicuro si formeranno lunghissime code. Quindi, per evitare di dover perdere tempo in auto, il Comune consiglia di utilizzare i mezzi pubblici così da evitare l’ingolfamento dei viali.

Intanto, per la linea 3.2.1 Libertà-Bagno a Ripoli proseguono le asfaltature preliminari alle cantierizzazioni. La prossima settimana ai lavori in corso in viale Segni si aggiungono quelli in via Luca Giordano. Dalle 21 di mercoledì 10 alle 6 di giovedì 11 aprile sarà chiuso il tratto da viale Don Minzoni a via Fra’ Bartolommeo, mentre nel tratto via Fra’ Bartolommeo-via Botticelli scatterà il senso unico verso via Botticelli. A seguire sarà la volta della segnaletica orizzontale con l’istituzione, giovedì 11 e venerdì 12 aprile, di restringimenti di carreggiata e divieti di sosta.

A.P.