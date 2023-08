Piazza dei Popoli Bandabardò e molto altro Teatro, libri, dibattiti e mille idee per i bambini

Quattro giornate da vivere in piazza tra musica, laboratori, teatro, presentazioni di libri e momenti di dibattito. Dal 6 al 9 settembre, in piazza Vittorio Emanuele II a Pontassieve, si svolge la sesta edizione di Piazza dei Popoli, dedicato alle tematiche internazionali e alla conoscenza del mondo globale. Il tema di quest’anno è "Terra e libertà" e avrà come filo conduttore il diritto di muoversi e vivere in ogni Stato, la libertà di poter lasciare e poter ritornare nella propria terra. La chiusura sarà affidata sabato 9 alla Bandabardò che proporrà (ore 21,30, ingresso libero) il concerto "Se mi rilasso collasso, un libro suonato con Finaz, Nuto, Bachi e Orla. Una biografia in musica che ripercorre live trent’anni di canzoni intramontabili per una delle più longeve band del panorama musicale nazionale.

La prima serata, mercoledì 6 settembre, vedrà invece lo spettacolo teatrale Il Popolo Cattivo di e con Andrea Kaemmerle, una divertente e spietata ricerca del popolo più cattivo della storia accompagnato da musiche di tutto il mondo. Giovedì 7 sempre il teatro protagonista con lo spettacolo Lahl-Grido di una generazione in trance, del Teatro Clandestino. Venerdì 8 torna poi la musica con il concerto La grande corsa verso Lupionopolis di Peppe Voltarelli, fondatore del gruppo Il parto delle nuvole pesanti.

Ma il festival non offrirà soltanto spettacoli serali: ogni pomeriggio laboratori e attività per i più piccoli e tante occasioni per parlare di migrazione, integrazione e diritti, tra queste l’incontro con l’europarlamentare e medico di Lampedusa Pietro Bartolo (venerdì 8 settembre alle 18,30, Sala del Consiglio) e la presentazione del libro Troppo Neri, di Saverio Tommasi, con le illustrazioni di Francesco Malavolta (sabato 9 settembre alle 18,30, Sala del Consiglio). Nei giorni di Piazza dei Popoli sarà possibile cenare in piazza Vittorio Emanuele II.

Leonardo Bartoletti