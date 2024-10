"Piazza Cavour ancora incompiuta, che disastro"

"Mancano i cartelli della toponomastica, la segnaletica e gli alberi non sono stati piantati". La consigliera di FdI Maria Luisa Dipalo ha effettuato un sopralluogo in piazza Cavour, l’incompiuta che ormai da due anni tiene in croce i residenti del quartiere. Attualmente è una spianata di mattonelle con buche fangose dove dovrebbero essere messi a dimora degli alberi.

"Se avessi un titolo per questo ‘capolavoro’ – ha detto Dipalo – mi verrebbe ‘la piazza che si vergogna ad avere un nome’. I cittadini sono stanchi di vedere in quali condizioni li ha lasciati l’amministrazione. Ovunque si ha la sensazione dell’incompiuta. A giugno davano per fatto il completamento della piazza. Ecco a che punto siamo: manca la segnaletica, addirittura manca il cartello ‘piazza Cavour’. Gli alberi non ci sono, almeno non tutti; dovevano essere piantati a ottobre e siamo ormai a novembre. Non c’è arredo urbano. Le aiuole sono ancora transennate e piene di fango. Ovunque c’è un senso di desolazione". La consigliera di opposizione si è posta anche un altro interrogativo: "Non essendoci la segnaletica che indica il giorno di lavaggio strade, cosa succede a chi viene multato? Un altro mistero del quale vorremmo essere messi al corrente". I lavori di piazza Cavour hanno duramente messo alla prova la giunta precedente, e anche quella attuale prende l’onda lunga dei disagi e dei ritardi subiti dai residenti.