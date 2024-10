Piano per rilanciare il commercio. Prestiti agevolati a chi apre negozi

E’ allarme a Firenzuola per i negozi che chiudono. E il comune, insieme al Banco Fiorentino cerca di mettere un freno a questo fenomeno preoccupante. Che non riguarda certo soltanto Firenzuola: le strade più centrali di molti comuni del Mugello, da Barberino a Borgo, vedono parecchie serrande abbassate e cartelli "Vendesi", "Affittasi", "Cedesi attività". A Firenzuola negli ultimi tempi nel centrale corso Villani hanno chiuso uno storico Alimentari, ed altri esercizi. Piancaldoli è rimasta senza bar. Altri esercenti vorrebbero passar mano. Così l’amministrazione comunale firenzuolina, insieme al Banco Fiorentino, sta mettendo in campo una serie di agevolazioni per offrire ai giovani imprenditori locali, di rilevare attività commerciali nel territorio del Comune. In particolare, le agevolazioni sono rivolte ai richiedenti sotto i 40 anni di età, attraverso la concessione di linee di finanziamento a condizioni assolutamente di favore (durata finanziamento fino a 6 anni, 12 mesi di preammortamento, tasso fino a 2,5 % senza spese di istruttoria salvo l’imposta di legge pari a 0,25%). "L’obbiettivo che si intende perseguire – dicono il sindaco Giampaolo Buti e l’assessore al commercio e alle attività produttive Maurizio Baracani – è quello di evitare la dispersione di un importante patrimonio produttivo e commerciale. Si ringrazia il Banco Fiorentino per la disponibilità e la sensibilità dimostrate, a conferma della sua vocazione di banca a servizio del territorio." "Insieme al comune – nota il presidente Paolo Raffini – il Banco Fiorentino si è reso disponibile ad aiutare i giovani chi vogliono rilevare o riaprire attività commerciali o produttive nel territorio firenzuolino. Dove stanno chiudendo parecchi negozi e attività ed è un grosso problema. Dobbiamo provare a fare qualcosa". "Come amministrazione – aggiunge Baracani – pensiamo poi alla riduzione della Tari, e a dare il massimo delle agevolazioni sulle tasse comunali. Dobbiamo stabilire le modalità concrete, lo faremo presto". Plaude all’iniziativa Confesercenti Mugello: "E’ assolutamente apprezzabile e positiva – dice Letizia Tempesti -. Purtroppo il fenomeno dello spopolamento delle attività a servizio dei cittadini nei centri storici è un fenomeno che coinvolge tutti i nostri comuni del Mugello e non solo. Ben vengano iniziative di questa natura, e auspichiamo che anche altri enti locali e istituti bancari si muovano in questa direzione per contrastare il fenomeno della desertificazione dei centri storici".

Paolo Guidotti