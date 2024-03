Piano operativo . Assemblea pubblica il 21 marzo in Comune

C’è tempo fino all’8 aprile per dare il proprio contributo o proposta per la redazione della nuova variante di manutenzione e aggiornamento al Piano Operativo del Comune di Rignano. Per chiarire tutti gli aspetti e rendere la stesura più partecipata, la giunta e i tecnici comunali incontreranno cittadini e associazioni in un’assemblea pubblica indetta per il 21 marzo alle 18 all’interno della sala del consiglio comunale di Rignano. In quella sede sarà possibile chiedere dettagli e come presentare le proprie proposte.