Petit Voyage, il viaggio sensoriale nel percorso dei desideri

Il percorso dei desideri è già partito e collaudato e, magari, potrebbe trasformarsi in un vero e proprio ‘museo’. È un bilancio positivo quello che "Le Petit Voyage. Il piccolo teatro dei desideri di Calenzano" realizzato nei locali della stazione, può tracciare a due anni dalla partenza di un particolare progetto: "Proponiamo alle persone che lo desiderano una esperienza, della durata di circa mezz’ora, all’interno del nostro teatro – dicono Evelyn Di Biase e Stefania Bedetti che con Emiliano Buttaroni rappresentano Le Petite Voyage – un percorso individuale in cui chi arriva viene guidato da una voce ad arrivare davanti a vari elementi e varie fermate prima dell’accesso alla stanza successiva, dove ognuno cerca di individuare il proprio desiderio, che deve essere personale. Alla fine, il desiderio, scritto su un foglio, viene chiuso con la ceralacca e archiviato con un numero che lo identifica. Chi partecipa è pregato poi di avvertirci se e quando il desiderio si avvera e i sogni, in quel caso, vengono tolti dall’archivio". Ad oggi sono 130 le persone che hanno affrontato l’esperienza, in maggioranza donne over 40 ma con gli uomini che, seppure in numero decisamente più ridotto, hanno mostrato tutta la loro sensibilità. Diversi anche i giovani che hanno provato il percorso e sicuramente una decina (almeno quelli comunicati) i desideri avverati.

S.N.