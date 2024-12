"Petardi, proteggiamo i nostri animali"

Niente botti di Capodanno oggi: dalle 17 fino alle 7 di mattina di domani è vietato tirare petardi e simili negli spazi pubblici o aperti al pubblico del centro abitato; lo impone un’ordinanza del Comune e per i trasgressori c’è il rischio di una multa fino a 500 euro, oltre al sequestro dei mortaretti. Ma, a parte che il provvedimento non parla degli spazi chiusi al pubblico, quanti lo rispetteranno effettivamente? Per il benessere di Micio e di Fido, allora è meglio arrivare preparati. Ne parliamo con la Giulia Graziuso (nella foto), veterinaria esperta in comportamento e istruttore cinofilo.

Dottoressa, cosa rischiano cani e gatti con i botti?

"Per loro sono un evento molto stressante e possono avere veri e proprio attacchi di panico o addirittura tentare la fuga".

Gli accorgimenti da adottare?

"Per il cane l’ultima uscita dovrebbe essere nel pomeriggio il più presto possibile. Sia il cane che il gatto, inoltre bisognerebbe non lasciarli da soli. Poi chiudiamo le finestre e le tapparelle e scegliamo la stanza dove l’animale sta più tranquillo e magari mettere della musica rilassante di sottofondo. Per ogni animale la reazione è diversa: c’è quello che quando è impaurito cerca il contatto e allora rassicuriamolo, facciamogli capire che non succede niente; e c’è invece quello che si nasconde e preferisce non essere toccato".

Possiamo dare qualche tranquillante?

"In alcuni casi può essere utile, ma solo sotto prescrizione del veterinario".

Carlo Casini