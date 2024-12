Petardi, appello al buonsenso

Nessuna ordinanza di divieto, ma il Comune di Impruneta si appella al buonsenso e alla responsabilità per un Capodanno sicuro e rispettoso di tutti. "Vogliamo garantire la sicurezza di tutti e la tranquillità degli animali - dice il sindaco Riccardo Lazzarini -. Solo comportamenti responsabili e un uso consapevole dei fuochi artificiali e dei petardi ci permetteranno di godere delle festività senza mettere in pericolo la salute e l’ambiente". Anche gli assessori Irene Marchetti e Lara Fabbrizzi invitano "a limitare l’uso dei petardi, dannosi per l’ambiente, le persone e gli animali. Adottare comportamenti rispettosi è un segno di civiltà". E ricordano di non usare i petardi al chiuso, di mantenere una distanza di sicurezza e proteggere anche gli animali, che si spaventano con gli scoppi.