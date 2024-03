Perseguita la ex, 33enne arrestato a Bagno a Ripoli

Bagno a Ripoli (Firenze), 27 marzo 2024 – Si è presentato fuori dal luogo di lavoro della sua ex all’inizio del turno e l’ha aspettata fino alla fine. Lei, spaventata, ha chiamato il 112 e i carabinieri hanno arrestato lo stalker in flagranza.

E’ successo ieri sera a Bagno a Ripoli; sul posto i carabinieri del Radiomobile di Firenze. La donna aveva chiesto aiuto perché si diceva intimorita dall’ex compagno che, con la pretesa di voler parlare con lei, l’aveva aspettata all’esterno del luogo di lavoro fin dall’inizio del turno, nel tardo pomeriggio. E’ stata lei stessa a spiegare che le difficoltà della loro relazione avevano portato alla fine del rapporto. Già domenica sera aveva chiamato una prima volta i carabinieri segnalando insistenze e minacce. Ma evidentemente il primo intervento non ha scoraggiato l’uomo, che lunedì ha insistito nello stalking per tutto il giorno fino all’arresto. Peraltro si tratta di un soggetto recidivo: già in passato aveva ricevuto un ammonimento del questore sempre per stalking, ma nei confronti di un’altra persona.

I militari hanno sorpreso l’uomo nella sua auto all’esterno del luogo di lavoro senza una valida ragione. Gli accertamenti hanno scoperto che a bordo dell’auto c’erano un coltello multiuso e un paio di forbici.

Il 33enne è stato arrestato per il reato di atti persecutori e trattenuto in camera di sicurezza in attesa della direttissima, celebrata ieri. L'arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura cautelare in carcere.