Pergola, FdI va all’attacco: "Chiarire su conti e Giorgetti"

"Il possibile cambio di direzione generale solleva gravi interrogativi". Nel giorno della resa dei conti per il direttore generale Marco Giorgetti visto che soci e cda si apprestano a bollinare il (suo) bilancio di previsione del Teatro della Toscana, Fratelli d’Italia chiede conto "alle autorità competenti" di "presunte criticità contabili mai emerse dalla commissione controllo" di Palazzo Vecchio.

"Se dovesse trattarsi di un nuovo caso “Pereira”, in completa continuità con la gestione Pd della cultura fiorentina, sarebbe estremamente grave che la motivazione adottata non venisse spiegata in modo adeguato e pubblico", il j’accuse del senatore meloniano Marcheschi. "In passato, il direttore Giorgetti ha più volte segnalato le difficoltà derivanti dalle politiche del Comune, in particolare in merito all’aggravio dei costi legato al Teatro di Rifredi, un’operazione voluta dal PD di Nardella, Giani e Funaro - attacca Marcheschi -. Nonostante tali criticità, Giorgetti ha cercato di assecondare le volontà politiche dei soci, Comune e Regione. Ora, con il cambio di governo, le difficoltà sembrano essere emerse in modo evidente". Il dado sembra ormai tratto: prima la convocazione del Cda, poi l’assemblea dei soci. Ai quali Giorgetti illustrerà oggi il bilancio di previsione. La ricerca della quadra è proprio sui conti, visto la prima bozza da 9,2milioni respinta al mittente che ha comportato il commissariamento de facto della sindaca Funaro.

"Chiediamo al Comune di fornire tutti i documenti non trasmessi per chiarire come mai, fino a pochi mesi fa, l’operato del Direttore Giorgetti veniva pubblicamente elogiato, e solo oggi, dopo avergli rinnovato il contratto senza nuove evidenze ufficiali, si tenti una sua rimozione - la richiesta dei consiglieri comunali Sirello e Chelli -. Se emergono criticità gestionali, è nostro dovere chiedere: dove erano il Consiglio di Amministrazione e i Soci fino a oggi? Il cda è stato incapace di vigilare o sta cercando un capro espiatorio per problemi che hanno radici altrove?".