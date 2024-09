Performance e tavole di Marcucci

Domani (ore 17), la Galleria Frittelli Arte Contemporanea di Firenze ospita la mostra ’Lucia Marcucci. Venezia Salva - Salva Venezia’. L’esposizione svela per la prima volta le tavole originali del libro d’artista prodotto da Frittelli nel 2009 intitolato ’Venezia Salva - Salva Venezia’. Le 34 opere + 1 in tecnica mista, hanno un significato esoterico ed evocativo del mondo immaginario e mistico della scrittrice Simone Weil. Le tavole contengono frasi tratte dagli scritti della Weil e sono tracciate con una scrittura fluida ma anche incerta, come se la filosofa patisse tremante la sua malattia come il Cristo alle pendici di un dolorosissimo Golgota. Alle 18 è previsto l’incontro ’Lucia Marcucci. Tra Arte e Performance’, nell’ambito del Festival Fabbrica Europa e alle 21 la performance ’Bleah!!!’ di Annamaria Ajmone e Laura Agnusde (nella foto).