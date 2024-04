Peretola e Piagge, il buio fa paura: "Ora via gli aerei dalle nostre teste"

"Un momento, scusi, sta per passare un aereo". Le conversazioni dei residenti di Brozzi, Quaracchi, Peretola e Le Piagge, sono influenzate, quotidianamente, dal passaggio degli aerei poche decine di metri sopra le loro teste: si parla o si vede la televisione quando non ci sono voli, ci si blocca quando il rumore è troppo forte, in giornate scandite dal calendario di arrivi e partenze dall’aeroporto di Peretola. Comprensibile, dunque, che il problema più sentito da chi abita nel quartiere sia proprio questo:

"Se fossi sindaco – commenta ad esempio Massimo Basili – farei di tutto per portare avanti il progetto della nuova pista aeroportuale. Nel condominio in cui abito, per due volte gli aerei ci hanno scoperchiato il tetto, la prima volta sono saltate tutte le tegole, la seconda anche la guaina e le antenne. Senza contare che per il rumore non possiamo neppure parlare in casa o stare in giardino e la cosa, francamente, ormai è insostenibile".

Sensazione, questa, sposata da molti: "Se potessi decidere – aggiunge ad esempio Duccio Nelli – farei in modo di controllare e evitare che si verifichino sforamenti notturni per i ritardi degli aerei, che rappresentano un carico ulteriore e difficile da sopportare". Se il malumore più grande è ancora legato ai disagi dovuti all’attività aeroportuale il quartiere presenta però anche altri problemi, uno particolarmente sentito pare quello della manutenzione delle strade:

"Via di Cocco – prosegue Basili – solo per citare una strada, in questo momento è una tappezzeria di patacche nere perché, fortunatamente, ci sono stati dei lavori da parte di una società che ha fatto delle toppe di asfalto, altrimenti avremmo dovuto fare un percorso a ostacoli saltando le buche. La cosa però non è isolata ma riguarda un po’ tutto il quartiere dove è difficile proprio camminare. Le auto invece, in alcune direttrici, sfrecciano a grande velocità: più volte ho dovuto cambiare gli specchietti della macchina e in una occasione ho trovato l’auto distrutta".

Altro nodo particolarmente sentito quello della sicurezza: "Se potessi fare il sindaco anche solo per un giorno – commenta Daniele Tarducci – organizzerei controlli frequenti delle forze dell’ordine e prevederei l’installazione di telecamere, che non ci sono in zona, perché la situazione è grave. Lo spaccio è un fenomeno diffuso: ci sono persone che si muovono in bicicletta e anche in motorino per andare a consegnare a domicilio dosi di sostanze e, davvero, girare la sera da soli è un problema, abbiamo paura".

In quanto ai servizi poi i residenti di Quaracchi, in particolare, chiedono l’installazione di un bancomat, assente in zona, che darebbe modo di non dover fare un lungo tratto per effettuare un prelievo. Tema controverso, poi, quello della raccolta dei rifiuti che pare evidenziare qualche difficoltà:

"Dopo che sono stati tolti i cassonetti – racconta ad esempio Raffaele Ferrara – ed è iniziato il porta a porta, in alcune strade in particolare, ad esempio in via dell’Osteria a Quaracchi, c’è un notevole degrado: i contenitori, infatti, non vengono ritirati da molti e rimangono in strada a lungo e l’immagine non è sicuramente bella. Se fossi sindaco tornerei alla situazione precedente, in questa zona il sistema dei cassonetti funzionava sicuramente meglio".

Un tema condiviso, annoso, è poi la critica al cordolo di via Pistoiese su cui alcuni abitanti della zona hanno da tempo in atto una ricca corrispondenza con l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti: il rischio paventato e già concretizzatosi in alcuni casi è quello di far rimanere intrappolati i mezzi di soccorso.