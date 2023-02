Maggio Musicale, Pereira si è dimesso da sovrintendente

Alexander Pereira

Firenze, 27 febbraio 2023 – Alexander Pereira si è dimesso da sovrintendente della Fondazione del Maggio Musicale fiorentino in una lettera inviata al sindaco Dario Nardella, anche presidente della Fondazione e ai Consiglieri d'Indirizzo dell'ente.

Pereira era arrivato alla guida del Maggio nell'agosto 2019. Il 30 gennaio scorso lui stesso aveva reso noto di aver ricevuto un avviso di garanzia per un'inchiesta della procura fiorentina relativa alle spese da lui sostenute e poste a carico dell'ente.

"Ringrazio Alexander Pereira per questo gesto improntato a un forte senso di responsabilità, di attaccamento al teatro e di sensibilità". Così il sindaco Nardella commenta la lettera di dimissioni di Alexander Pereira. “Questa sua difficile decisione non inficia il giudizio assolutamente positivo sul rilevante lavoro svolto in questi difficili anni segnati dal Covid, nel corso dei quali Pereira ha dato un vero rilancio alla programmazione artistica del Maggio Musicale Fiorentino. Domani incontreremo il Sovrintendente con il Consiglio di Indirizzo per prendere atto delle dimissioni e valutare insieme i successivi adempimenti per garantire la continuità del Teatro".