Perde una ruota e si ribalta in Fi-Pi-Li. Poliziotto libero dal servizio estrae passeggera dall’abitacolo

Intorno alle 18 di ieri, una Citroen stava viaggiando in direzione mare, sulle Firenze-Pisa-Livorno all’altezza di Scandicci, quando il mezzo avrebbe improvvisamente perso una ruota. L’auto ha finito per cappottarsi e la gomma è rimbalzata nella corsia opposta, centrando un altro mezzo che sopraggiungeva in direzione capoluogo. Poteva finire male, ma anche grazie all’intervento di un poliziotto libero dal servizio - che stava tornando al mare - l’incidente si è risolto senza gravi conseguenze. L’agente è infatti sceso dal proprio mezzo e, scavalcando il guard-rail, ha tirato fuori dall’abitacolo la passeggera dell’auto ribaltata, una turista indiana, illesa grazie alla cintura di sicurezza. Sul posto sono poi intervenuti anche i vigili del fuoco. La circolazione è stata temporaneamente interrotta nei due sensi.