Percorso Melvin Jones agli Assi Giglio Rosso

Sport, didattica e inclusione si uniscono nel nuovo ‘Percorso Vita Melvin Jones’ all’impianto degli Assi Giglio Rosso nel viale Michelangelo. Il taglio del nastro è stato effettuato dall’assessore allo sport del Comune Cosimo Guccione, insieme al presidente degli Assi Giglio Rosso Marcello Marchioni, a Nicola Armentano delegato sport MetroCittà e alla dirigenza del Lions Club. Dieci le stazioni del percorso, 7 per esercizi con attrezzi utilizzabili dalle persone diversamente abili e tre aree di sosta con panchine dedicate agli elementi sensoriali: una olfattiva, una sonora e una interattiva sulla storia dell’impianto. Alla presentazione erano presenti per i Lions il past governatore Toscana Giuseppe Guerra con Lorella Paolieri, Stefania Andreani, Maria Claudia Cavalieri e Roberto Podrecca. Per gli Assi il presidente Marcello Marchioni con Paolo Graziano, Gerardo Vaiani Lisi, Patrizia Pieri e Alberto Tozzi. Il Comune era rappresentato dall’assessore Cosimo Guccione e da Mimma Dardano, per la MetroCittà Nicola Armentano.

F. Que.