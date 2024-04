Firenze, 10 aprile 2024 - Per l'assistenza sanitaria domiciliare arrivano 52,4 milioni per la Toscana. Si tratta di risorse, ripartite per annualità, che arrivano dal Pnrr, come emerso in Consiglio regionale. “Le risorse, complessivamente, - ha spiegato l’assessore alla Sanità Simone Bezzini – sono pari a 52milioni e 400mila euro, ripartite per annualità. Ripartizione inferiore alle altre Regioni perché le risorse erano correlate alla distanza di ogni Regione dal target per l’assistenza domiciliare. Avendo i livelli di assistenza più alti del Paese, con Veneto ed Emilia Romagna, abbiamo ricevuto meno risorse”. “Le strutture private che hanno richiesto e ottenuto l’autorizzazione e l’accreditamento sono otto – ha aggiunto Bezzini -. Una ha ottenuto soltanto l’autorizzazione e non ha chiesto l’accreditamento e due sono in corso di valutazione. Di queste otto strutture private, quattro già erogavano le prestazioni di assistenza domiciliare integrata e avranno presto il decreto definitivo”.