Pepito Day, conto alla rovescia per la festa di sabato 22. Da Batistuta a Cassano, tanti grandi ospiti

Firenze, 19 marzo 2025 – Meno due al Pepito Day, che andrà in scena nella giornata di sabato allo stadio Artemio Franchi. La partita si giocherà alle 18. L'ultimo atto della carriera di Giuseppe Rossi richiamerà a Firenze tanti campioni del passato. La lista dei personaggi che interverranno è lunghissima: Sir Alex Ferguson, Gabriel Omar Batistuta, Francesco Toldo, Luca Toni, Borja Valero, Sebastian Frey, Joaquín, Gonzalo Rodríguez, Antonio Cassano, Luca Cigarini e Daniele Dessena. E poi ancora: Claudio Ranieri, Fabio Grosso, Daniele De Rossi, Mati Fernandez, Emiliano Viviano e Mario Gomez. Ci saranno anche Marcos Senna e Joan Capdevila, ex compagni al Villarreal. Altri nomi: Vidic, Sirigu, Pizarro, Jorgensen, Aquilani, Vargas e Riganò.

Lo spettacolo sarà assicurato anche dalla partecipazione straordinaria degli Street Clerks e dall’esibizione del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e del Calcio Storico Fiorentino. La partita sarà visibile gratuitamente su Dazn. I biglietti per partecipare all’evento sono acquistabili sul circuito Vivaticket al prezzo speciale di €5 per gli Under 10 e a partire da €10 per gli adulti. Al momento sono circa 6.000 i tifosi gigliati che hanno comprato il biglietto per rivedere all'opera tanti beniamini del passato