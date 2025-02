Pepito day: Giuseppe Rossi annuncia la sua partita d'addio al calcio a Firenze

Firenze, 12 febbraio 2025 – Ha scelto Firenze, la città che lo ha fatto definitivamente rinascere dopo il periodo più nero della sua carriera, per dire ufficialmente basta con il calcio giocato. Giuseppe Rossi saluterà tutta la città e i tifosi viola con una grande festa che avrà luogo sabato 22 marzo alle 18 allo stadio Artemio Franchi, una notte per salutare vecchi amici, compagni ed allenatori e dare inizio ad un altra fase della sua carriera. Quella al di fuori dal terreno di gioco. L’annuncio ufficiale è arrivato oggi, nel corso di una conferenza stampa che Pepito ha tenuto presso Palazzo Sacrati Strozzi, sede della Regione Toscana, alla presenza anche del Governatore Eugenio Giani e di un fratello di campo come Borja Valero, protagonista assieme a Rossi della Viola che nel 2014 conquistò una finale di Coppa Italia producendo con Montella in panchina un calcio tra i più belli visti in riva all’Arno: “Sarà una serata piena di sorprese, con ex giocatori ed allenatori. Una festa anche per Firenze, che ormai è diventata la mia seconda casa: ogni volta che torno qui, mi sento bene per cui non ho avuto dubbi a scegliere questo posto per vivere questa notte così speciale” il pensiero di Pepito. L’elenco definitivo degli ospiti sarà svelato solo nei prossimi giorni eppure Rossi qualche anticipazione ha voluto comunque darla: al Franchi sono attese stelle assolute del pallone come Batistuta, Cassano, Frey e Toni ma anche colui il quale è stato il primo allenatore di Pepito da professionista, ovvero Sir Alex Ferguson: “È un mito per me, la persona alla quale devo più di ogni altra cosa come giocatore” ha ammesso l’ex attaccante. L’evento del 22, che ufficialmente partirà alle 18, sarà preceduto da una serie di attività di intrattenimento già a partire dal primo pomeriggio: alle 16 ci sarà un mini-torneo di calcio con protagoniste le squadre del settore giovanile della Fiorentina mentre poi, prima del match vero e proprio con Rossi in campo, verrà lasciato spazio ai figuranti del corteo della Repubblica fiorentina (con anche i calcianti del Calcio storico) e ad una esibizione canora degli Street Clerks.