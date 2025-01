Pensiero e vita dell’uomo ’ombra’ della Rivoluzione sovietica ’Parvus’ un secolo dopo

Si intitola ’L’essenza dell’oggi nei fatti: 1924-2024 Parvus cento anni dopo’ (Artverkaro Edizioni), il libro di Lorenzo Somigli che, a cento anni dalla morte, vuole approfondire la storia e il pensiero di Alexander Helphand, meglio noto come ’Parvus’: l’uomo del treno di Lenin, l’ideologo della ’rivoluzione permanente’, l’animatore del primo soviet nel 1905, ma non solo. La presentazione del volume è in programma oggi alle 16 alla libreria L’Ora Blu di Firenze. Critico con Lenin, dopo averlo finanziato, ma anche con i vertici del Reich per la pace-diktat di Brest-Litovsk, si spiega in una nota, Parvus è anche un anticipatore delle teorie keynesiane, fautore del mercato comune europeo come risposta al disastro della guerra mondiale. Nato nel 1867 nell’attuale Bielorussia, Parvus muore il 12 dicembre 1924 a Berlino, oggetto di una feroce campagna dei nazisti che vedevano in lui - ebreo e marxista - il nemico ’perfetto’.