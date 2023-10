"PELAGO: Bottega delle Arti e dei Mestieri per Bambini - Stimolare Creatività"

Partirà a breve a Pelago il progetto "La piccola bottega delle arti e dei mestieri", un innovativo spazio creativo dedicato alla formazione artistica e all’intrattenimento dei bambini. Apertura il 26 ottobre alle ore 16,45 presso la scuola primaria di San Francesco. Finanziata grazie all’impegno congiunto del Comune e al contributo del bando "Spazi attivi" della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, il progetto rappresenta un passo avanti nella promozione dell’educazione artistica e della creatività tra i cittadini più giovani della comunità.

"La piccola bottega delle arti e dei mestieri" è uno spazio appositamente riqualificato all’interno della biblioteca della primaria, che si propone di offrire una vasta gamma di opportunità creative ai bambini e ai ragazzi di Pelago. I corsi proposti spaziano dal fumetto al manga, dal cucito alla ceramica, la pittura e il video editing. Nei prossimi mesi sarà attivo anche uno spazio studio per i giovani.

"L’idea – dice l’assessore all’Istruzione Giacomo Bracaglia – è quella di dare ai nostri bambini anche la possibilità di sviluppare le proprie passioni e competenze artistiche, promuovendo lo sviluppo della manualità e della creatività". "Si tratta di un progetto che si inserisce all’interno di tante iniziative che abbiamo portato avanti in questi anni – aggiunge il sindaco Nicola Povoleri – per far sentire i nostri bambini protagonisti della nostra comunità".