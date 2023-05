Pegaso delle donne Premiata Chiara Tilesi

La Toscana, terra di pittori, di architetti e di scienziati. Ma anche di registi, come testimonia la consegna del Pegaso delle donne alla produttrice fiorentina Chiara Tilesi. Il suo film “Tell it like Woman“, prodotto con Iervolino LadyBacardi, ha ottenuto una prestigiosissima nomination agli Oscar e ieri è stato proiettato al cinema teatro della Compagnia. Chiara negli Stati Uniti ha fondato la compagnia “We do it Together“ con l’idea di unire uomini e donne per cambiare la narrativa femminile all’interno dei media, da oggetto a soggetto. Donne e uomini uniti insieme (we do it together).

"Ricevere questo premio è una grande emozione – spiega Chiara – Questo rappresenta un inizio per la “We do it together Italia“ visto che apriremo una sede a Firenze, la città del rinascimento. Penso che il vero rinascimento oggi sia la parità di genere". Presenti anche Eugenio Giani e la vicesindaca Bettini, oltre a quattro importantissime donne dell’Honorary Advisory Board: la grande regista fiorentina Cinzia Th Torrini, la produttrice Lady Monika Bacardi, la conduttrice televisiva Milly Carlucci e l’attrice Greta Scarano che hanno partecipato al panel pomeridiano. "Vedere proiettato il film è un grande onore – aggiunge Chiara – questa è la mia città, qui c’è il mio cuore e ci sono le mie radici. E’ veramente bello aver fatto il giro del mondo per poi ritornare qui, a casa". "Siamo orgogliosi che la casa di produzione senza scopo di lucro “we do it together“ fondata da Chiara aprirà in città – spiega il presidente della Regione Eugenio Giani – La Toscana è storicamente la casa dei diritti civili e come Regione siamo lieti di dare il benvenuto a questo progetto". Presente anche la co-produttrice, Lady Monika Bacardi, che con l’eleganza che la contraddistingue ha commentato "Credo molto in “we do it together“. Penso che fare squadra tra noi donne sia fondamentale. I media ci aiutano a comunicare la parità di genere. Con il film portiamo speranza, e la candidatura ci ha felicemente sorpresi".

Sull’importanza di invertire la rappresentazione delle donne nei media Chiara non lascia dubbi: "Le Nazioni Unite hanno stimato che per ottenere la parità di genere ci vorranno almeno 300 anni. Passi in avanti sono stati fatti, ma la strada è lunga. La storia ci ha insegnato che i grandi cambiamenti partono non dai governi ma dalla cultura, ogni cosa , ogni narrativa, crea di fatto un tessuto culturale, il dna culturale della società. Dobbiamo essere unite con gli uomini, questa non è una battaglia contro il genere maschile, ma un empowerment socialeche vede uomini e donne uniti per cambiare l’immagine e la condizione della donna".