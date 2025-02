Pedote 85 giorni in barca intorno al mondo

Giancarlo Pedote ha tagliato in 22ª posizione il traguardo della Vandée Globe, la massacrante regata che prevede il giro del mondo in solitaria e senza scalo. Lo skipper fiorentino (nella foto), al timone dell’imbarcazione Prysmian, è giunto al largo de Les Sables d’Olonne, nel dipartimento francese della Vendée, con un tempo totale di 85 giorni, 20 ore e 32 minuti. Quattro anni dopo l’ottavo posto ottenuto nella prima partecipazione, Pedote - 49 anni, ha dovuto affrontare una seconda Vendée Globe funestata da molti problemi tecnici, in particolare al timone, che lo hanno frenato per gran parte della regata. Ma si è detto comunque soddisfatto di aver saputo superarli: "Penso che sia questo a rendere il valore di un marinaio, più di un numero sul traguardo. Quattro anni fa avevo impiegato meno tempo (80 giorni, ndr), avevo una proiezione un po’ ottimistica, quindi ecco, dopo 85 giorni, cominciavo a trovare la navigazione davvero lunga". Nell’oceano Indiano e nel Pacifico, poi, "abbiamo avuto un tempo davvero pessimo".