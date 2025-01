’Pedalando’ la sfida in bici tra le tre scuole sestesi

Una sfida a suon di chilometri percorsi sulle due ruote. Comprende anche una sorta di gioco a premi che coinvolgerà gli studenti delle tre scuole superiori sestesi l’iniziativa "Se-Sto pedalando" il progetto candidato dall’Amministrazione comunale al bando nazionale "Bici in Comune" promosso da Ministero dello Sport e ANCI. In pratica vincerà l’istituto scolastico che potrà certificare il maggior numero di chilometri percorsi dai propri alunni per il tragitto casa-scuola. Obiettivo principale del progetto quello di creare anche a Sesto una "bicipolitana", individuando tre ciclovie all’interno della rete "Alfredo Martini" che uniscono scuole, impianti sportivi e luoghi d’interesse.

Tre gli ambiti di intervento della proposta. Il primo mira a offrire incentivi all’utilizzo della bicicletta da parte dei cittadini, a partire dai più giovani; il secondo alla realizzazione di totem e segnaletica per ognuna delle tre ciclovie; il terzo, prevede l’avvio di attività dedicate alla sicurezza stradale e alla promozione dell’uso della bicicletta destinate soprattutto alle persone in età scolare. "Con questo progetto – dice Claudia Pecchioli, vicesindaco con delega alla Mobilità (nella foto) – che auspichiamo riesca a essere finanziato, miriamo a un salto di qualità per sull’uso della bicicletta negli spostamenti quotidiani.

Per raggiungere il lavoro o la scuola, infatti, spesso chi sceglie la bici non utilizza i percorsi dedicati, ma tende a seguire le stesse direttrici del traffico automobilistico. La creazione della bicipolitana impone una riorganizzazione della segnaletica e dei percorsi, creando corridoi privilegiati che toccano i luoghi di interesse e seguono i flussi principali lungo i quali avvengono gli spostamenti quotidiani". Il costo complessivo del progetto è di 85mila euro, di cui 10mila di risorse proprie e 75mila da ottenere attraverso la partecipazione al bando.

S.N.