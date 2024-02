Pd, il dilemma delle alleanze . La pista 5 Stelle si raffredda subito. Giani a Renzi: "Accordo possibile"

Questo matrimonio s’ha – almeno – da ipotizzare? Ci scusiamo con Alessandro Manzoni per il prelievo forzoso di una frase cult dei suoi ’Promessi sposi’ che ci serve qui a cercare di fotografare gli stati d’animo di Pd e 5 stelle fiorentini all’indomani del ’colpaccio’ in terra sarda dove l’alleanza dem-pentastellati è stata funzionale a far tornare la regione al centrosinistra.

Si può replicare qui il modello? Bocche, al solito, cucitissime anche se sottovoce c’è una gran voglia di parlare. E così uno dei big locali del Pd ammette: "La partita fondamentalmente si gioca a Roma. Qui un accordo tra Pd e 5 Stelle non sarebbe sulla carta molto facile. Certo però se il centrosinistra con i due partiti alleati dovesse prendersi anche l’Abruzzo...".

A quel punto una riflessione seria sulla possbilità di trovare una sintesi anche in riva all’Arno imbarcando il Movimento nella coalizione che sostiene Sara Funaro (e della quale fanno parte Sinistra Italiana, Azione, +Europa, Verdi, laburisti di Valdo Spini e Volt) diventerebbe quasi fisiologica. I 5 Stelle, stando ai sondaggi, in città peserebbero per un 5% circa. Non poco per Funaro che al momento necessita di qualche punto percentuale in più, da pescare o al centro (ma i rapporti con l’Italia Viva di Renzi non sono mai stati così freddi) o dalla sinistra, per risalire la china e superare, sulla carta, la soglia psicologica del 40% arrivando alle urne senza fiatone. Tutto pronto per apparecchiare un tavolo per un accordo, quindi? No, non proprio.

Perché fare i conti della serva non è così sempice. Per precisazioni citofonare al pentastellato Roberto De Blasi, il più distante dal Pd, che sulla questione è piuttosto tranchant: "L’accordo? Non capisco proprio come, non siamo compatibili. Penso all’aeroporto, agli studentati di lusso, alla multiutility. Ci siamo sempre battuti contro le politiche del Pd su questi temi e ora cosa facciamo? Ci sediamo a un tavolo per una poltrona con chi vuole quotare in borsa l’acqua? Ma via". E poi: "Ha ragione Conte quanto dice: ’Se il campo largo deve diventare un campo minato è inutile farlo’...". D’altra parte, fanno notare i più smaliziati, "guardate in quanti se ne stanno andando da Sinistra Italiana che è in coalizione con Funaro ma la cui base non condivide le scelte del Pd su Peretola e la tav". Il collega di Movimento Lorenzo Masi si dice invece pronto a dialogare con i dem. "L’ideale sarebbe correre da soli – spiega – Ma dalla Sardegna ci arriva un messaggio chiaro e non dobbiamo sottovalutarlo. Proviamoci almeno".

Il fronte comunque resta frammentato e molti voti pentastellati, se accordo fosse, potrebbero spostarsi sul prof Tomaso Montanari che tra l’altro inizialmente, si dice, sarebbe stato pronto a scommettere su Sandra Gesualdi come candidata sindaco (idea poi tramontata). Insomma il Pd, a conti fatti, rischierebbe un mezzo autogol alleandosi con i 5 Stelle.

Piuttosto scettico sull’operazione il governatore dem Eugenio Giani. "Cerchiamo di cogliere lo spirito del voto in Sardegna per tornare a un dialogo" premette prima però di mettere i puntini sulle ’i’. "Una cosa è certa, – il suo ammonimento – da parte nostra c’è massima fermezza nel difendere i punti programmatici per la modernizzazione della città. Su questo non si torna indietro". Poi la sponda a Renzi, con il quale il Pd – al netto degli screzi tra l’ex rottamatore e il sindaco Nardella e dei veti su di lui di parte dei dem e di Sinistra Italiana – condivide gran parte del programma sullo sviluppo di Firenze. "Fino all’ultimo penso che un’intesa con Italia Viva sia possibile" dice Giani mentre lo stesso Renzi tira dritto verso la sua Leopolda con la candidata Stefania Saccardi l’8 di marzo. ’Non ci hanno voluto, peggio per loro’ va ripetendo da giorni.

Sempre in merito a un ipotetico asse Pd-5 Stelle la ’diretta interessata’ Sara Funaro, sceglie la via diplomatica: "Ribadisco quanto ho sempre detto. Abbiamo una coalizione solida, plurale e, ovviamente, aperta".

Intanto il centrodestra è un po’ in tilt. Ieri l’ex direttore degli Uffizi Eike Schmidt, che continua a non sciogliere la riserva sulla sua discesa in campo caldeggiata in primis da FdI, ha lanciato un messaggio sibillino da Napoli: "In realtà è da gennaio che mi dedico a tempo pieno al Museo di Capodimonte. In questo momento non faccio altro". Chi ha orecchie per intedere...