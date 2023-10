Pd e Iv: "Risorse per la sanità" a Reggello

La campagna del Pd toscano per rafforzare la sanità pubblica, entra nel consiglio comunale: un ordine del giorno è stato presentato dal gruppo consiliare del Pd e Reggello Viva e approvato dai soli consiglieri di maggioranza. "La politica è fatta di scelte che si esprimono con il voto che oggi ha distinto chi tiene alla sanità pubblica e chi apre di fatto la strada al suo inesorabile decadimento" sottolineano il capogruppo Pd Lorenzo Sori e la collega di Reggello Viva Cinzia Pandolfi. L’atto chiede al governo l’aumento delle risorse del Fondo sanitario nazionale fino al 7,5% del Pil, la rimozione del tetto di spesa per il personale sanitario per un piano di assunzioni e la realizzazione di case e ospedali.