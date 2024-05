Pd e 5stelle. I conti non tornano. Le nozze saltano

Un’alleanza a macchia di leopardo. L’asse rosso-giallo regge in circa metà dei comuni italiani al voto. Ma non a Firenze dove, dopo una novella dello stento andata avanti fino a poche ore fa, ha vinto il Pd locale. Ha vinto la candidata della coalizione di centrosinistra Sara Funaro che stavolta sembra essersi imposta sulle strategie nazionali e, soprattutto il futuro di sviluppo della città, contro i desiderata - e forse anche qualcosa più - di Elly Schlein e dei suoi fedelissimi che cercavano un campo largo in risposta a un centrodestra diviso all’interno ma compatto alle urne, in ossequio all’arte politica dell’opportunisimo elettorale.