Pd, cambio ai vertici. Si rinnova la segreteria

I mercoledì del Pd. Cominciano gli incontri sul territorio organizzati dal partito per dare il via a una campagna d’ascolto dei cittadini. Ogni primo mercoledì del mese, ci sarà l’appuntamento con incontri tematici e politici, nei circoli cittadini. "Il nostro impegno – ha detto il neo segretario, Niccolò Calonaci – è essere presenti, non solo come partito ma come comunità che guarda al futuro con responsabilità e solidarietà. Vogliamo costruire spazi di ascolto e partecipazione, per far sentire ogni voce e tradurre i bisogni delle persone in azioni concrete". Gli appuntamenti saranno aperti a tutti: non solo agli iscritti, ma anche a cittadini, associazioni, categorie economiche e realtà del terzo settore. L’obiettivo è creare un appuntamento per dialogo e interazione cittadina. Ogni mese sarà affrontato un tema diverso, che riguarderà la vita quotidiana e le sfide del presente e del futuro.

Il segretario Calonaci ha comunicato anche la composizione della nuova segreteria: Elda Brunetti presidente dell’assemblea comunale; Irene La Marca vicesegretaria; Stefano Baravelli tesoriere, Alessio Babazzi coordinatore di segreteria, Claudia Sbolci responsabile organizzazione. Andrea Anichini è stato confermato capogruppo in consiglio. "La politica deve tornare a essere uno strumento al servizio della comunità – ha concluso Calonaci – capace di prendersi cura delle persone e di restituire speranza. Con questa iniziativa vogliamo tornare a guardare negli occhi chi ha bisogno, ascoltare chi non ha voce e costruire insieme risposte che partano dal basso".