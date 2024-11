Pd, cambia il segretario. Carmignani nuova guida

Sarà Alessandro Carmignani, 47 anni, impiegato, il nuovo segretario del Pd campigiano. E sarà il congresso odierno al circolo Rinascita (dalle 14 alle 20, i seggi apriranno invece alle 17) a ufficializzare il passaggio di consegne con Lorenzo Galletti, che ha guidato il partito negli ultimi cinque anni. ‘Al lavoro, per un nuovo centrosinistra’ il tema scelto, "un’occasione di confronto – spiegano dal Pd – e partecipazione democratica, un momento per riaffermare i valori del partito e costruire il percorso dei prossimi anni". Attenzione al futuro, ma anche uno ‘sguardo’ al passato, a quello che è il bilancio della segreteria che Galletti sta per lasciare: "Sono stati cinque anni intensi, belli e complicati – ha detto il segretario uscente -, con ricordi positivi e altri meno belli, ma che resteranno nella storia di Campi".

La decisione di cedere il passo a Carmignani era nata invece nelle settimane successive alla sconfitta alle amministrative dell’anno scorso: "E’ stata la scelta giusta, rappresenta il giusto mix fra rinnovamento ed esperienza e sono sicuro che farà convergere verso un unico obiettivo tutte le varie ‘anime’ del partito".

Anche se ufficialmente non lo dice, infatti, il Pd guarda alle prossime elezioni, a un ‘campo largo’ che, secondo Galletti, è una strada ancora perseguibile: "Tutto questo a fronte di una coalizione che governa Campi che in questi mesi ha perso pezzi lungo la strada e che si è avvitata sempre di più su se stessa. Noi vogliamo fare il contrario: non ci proponiamo contro qualcuno, ma per una visione complessiva della città". Per poi aggiungere: "Sentiamo da più parti che il malcontento fra la gente sta crescendo e la dimostrazione più evidente è arrivata dopo la nostra mozione sulla tramvia e la crisi che ha generato all’interno della maggioranza. E che al tempo stesso ha fatto trasparire anche lo scetticismo che chi governa Campi ha verso questa infrastruttura".