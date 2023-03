Pd, boom di iscritti: 680 new entry in tre giorni

Il segretario regionale del Pd Emiliano Fossi

Firenze, 9 marzo 2023 - In soli tre giorni "sono 680 le tessere del Partito Democratico sottoscritte in Toscana dalla riapertura del tesseramento voluta dalla segretaria Elly Schlein, lunedì 6 marzo. La Toscana è tra le prime tre regioni per numero di nuove adesioni insieme a Lazio e Lombardia. In Italia il totale dei nuovi iscritti è 7500". Lo rende noto il Pd Toscana. "Questo è solo l'inizio - sottolinea in una nota il segretario regionale Emiliano Fossi -. I numeri dimostrano che tra la nostra gente è scattato qualcosa. In tante e tanti si sono riappassionati alla politica e percepiscono nella nuova proposta del Pd una speranza. Siamo sulla strada giusta".

Intanto, a proposito della scritta con svastica apparsa su un muro di Viterbo ai danni di Schlein è arrivata subito la condanna sia da parte del presidente della Regione Eugenio Giani che del sindaco di Firenze Dario Nardella. "La mia assoluta, totale e ferma solidarietà ad Elly Schlein – ha detto Giani - per quella vergognosa scritta che abbiamo visto.

Del resto purtroppo riscontriamo tanti segni di intolleranza come l'episodio avvenuto all'esterno del liceo Michelangiolo, quell'aggressione di stampo squadrista che abbiamo visto verso dei poveri giovani che stavano semplicemente esprimendo le loro opinioni e le loro idee, ed ha portato" ad una manifestazione "con 50mila persone ed i massimi leader nazionali che sono venuti in piazza sabato scorso a Firenze". “Inaccettabile e meschino – ha affermato Nardella -. Questi fatti spiegano che in Italia c’è ancora molta strada da fare contro violenza, ignoranza e discriminazione. Le autorità individuino subito i responsabili di questo atto vile. Solidarietà e vicinanza a Elly Schlein”.