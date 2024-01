Pazzo Il Bisonte, che vittoria. Sotto due set poi la ribalta

VOLLEY BERGAMO 1991

2

IL BISONTE FIRENZE

3

BERGAMO: Bovo ne, Fitzmorris, Rózanski 6, Butigan 11, Scialanca ne, Cecchetto (L1), Lorrayna 16, Pasquino, Cicola (L2), Nervini 13, Pistolesi 4, Davyskiba 14, Melandri 7, Gennari 4. All. Bigarelli.

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri, Ribechi (L2) ne, Ishikawa 21, Leonardi (L1), Battistoni 3, Alsmeier 26, Cesé Montalvo 1, Kipp 15, Lazic ne, Mazzaro 8, Graziani 14, Agrifoglio, Kraiduba 7, Stivrins ne. All. Parisi.

Arbitri: Simbari – Cavalieri.

Parziali: 25-22, 29-27, 11-25, 19-25, 16-18.

Una partita nella quale è successo di tutto: entrambe le squadre avrebbero potuto vincere dopo aver rischiato di perdere. Il Bisonte, terzo successo consecutivo in trasferta, sale al settimo posto in classifica. Il primo set è nel segno del Bergamo, dopo il 9 pari arriva sino a +6 (23-17); Il Bisonte recupera e sale a 24-21, Alsmeier annulla il set point, poi Lorrayna sigla il 25-22. Il secondo, Firenze sembra poterlo giocare in scioltezza ma dal 14-19 si fa raggiungere: 22-22. Va sul 23-24 con Ishikawa ma non chiude; allora è Bergamo che passa avanti (25-24) e questa volta è l’americana Kipp, al debutto, a riportare il pari. Di nuovo vantaggio per le padrone di casa e di nuovo 26 pari, ancora con Kipp. Bergamo torna avanti, ma Alsmeier firma il 27-27. Finisce in volata e Bergamo vince allo sprint. Sotto di due set Il Bisonte si sveglia, il terzo è senza storia: 11-25, e così anche il quarto (19-25). Nel tie break il Bisonte è sul 4-0, sembra fatta, ma Bergamo lo agguanta sul 6 pari e poi passa in vantaggio, viene ripreso (12-12), 14-15 per Firenze ed è match point, fa un altro punto ma il video check glielo annulla (15-15), il match point passa al Bergamo ma Butigan sbaglia la battuta ed è 16 pari. Ci sperano entrambe ma Il Bisonte, su battuta di Mazzarro e l’errore di Lorrayna, tira finalmente giù il sipario. Alsmeier (26 punti) è MVP e top scorer; ottima anche l’americana Kipp chena all’esordio ne ha fatti 15.

Franco Morabito