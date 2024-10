Paura in piazza San Marco. Bus sbaglia la curva. Due donne strette al muro

Momenti di paura ieri intorno alle 18 e 30 in piazza San Marco. Due donne sono rimaste bloccate dopo che un bus ha stretto troppo la curva che collega la piazza con via degli Arazzieri. Il conducente del pullman, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe curvato bruscamente per schivare un’auto, stringendo le due donne tra il muro e il posteriore del mezzo. I presenti hanno subito pensato al peggio. Il bus è salito sul marciapiede e sui piedi di entrambe le donne con le ruote. Sono subito iniziate le manovre per estrarle: per la più giovane è bastato aprire una delle porte del mezzo, che però nel compiere la sua rotazione ha ulteriormente aggravato la posizione delle seconda.

Sul posto, dopo pochi minuti, sono arrivati i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco. Il personale medico ha preso in carico la giovane, mentre i pompieri hanno liberato, con l’utilizzo di cuscini di sollevamento, la donna di 73 anni, cosciente, per poi consegnarla al personale sanitario. Soccorsa anche l’altra donna, 33 anni. Entrambi sono state ricoverate in codice giallo. Sul posto è stata inviata a scopo precauzionale anche l’autogru, poi fatta rientrare. Disagi per il traffico, con diversi bus incolonnati in via Ventisette. Sul posto anche la polizia municipale. L’autista, trovato in stato di choc, non è rimasto ferito, sembrano invece buone le condizioni delle due donne.

P.m.