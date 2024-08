Paura in piazza. Giovane si schianta sulle auto in sosta

Un bowling impazzito. Che – non c’è dubbio – ha fatto strike in pieno. Una macchina ha interrotto il silenzio della notte di piazza Gramsci, a Pontassieve. L’auto è andata a finire addosso ad altre vetture, parcheggiate negli spazi della piazza, provocando danni più o meno pesanti. Ma, alla fine, senza alcun ferito. Nemmeno il conducente della vettura che ha perso il controllo: un giovane neopatentato residente a Pelago. Per il quale inesperienza ed un minimo di panico sono stato fatali nel commettere alcuni errori. Tutto è accaduto intorno alle 2,45 della scorsa notte.

La macchina condotta dal giovane, per motivi ancora da accertare, è finita addosso ad un primo automezzo fermo in regolare sosta. Poi la corsa della macchina del ragazzo non si è fermata, andando a colpire prima una seconda auto, poi anche una terza e una quarta, finendo lì la propria corsa. Il rumore ha svegliato alcuni residenti della zona, che hanno prontamente preso la targa della macchina del giovane. Che, presumibilmente per timore o panico, si era allontanato di qualche centinaio di metri. Nessuna fuga, dunque, ma solo un po’ di paura che ha portato il ragazzo a fermarsi un po’ dopo rispetto al luogo dell’impatto con le quattro vetture in sosta. Definiamolo errore di gioventù. Così come un errore di gioventù è stato quel tasso alcolemico registrato per il ragazzo. Che non sarebbe stato fuori norma per un conducente più adulto ed esperto. Ma che, davanti allo ‘zero’ consentito dalla legge ad un neopatentato, si è rivelato di poco fuori dalla regola. Sull’accaduto stanno lavorando i Carabinieri della compagnia di Pontassieve, intervenuti sul posto nel giro di pochi istanti.

Leonardo Bartoletti