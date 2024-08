Paura in campagna. Brucia un campo con 4mila pannelli solari

Fiamme e preoccupazione nelle campagne di Lastra a Signa, in via del Pollaiolo, per un incendio che ha coinvolto un campo in cui sono posizionati circa 4mila pannelli solari. Il rogo, divampato intorno alle 13 di ieri pomeriggio, si è rapidamente esteso alle sterpaglie presenti nella zona, rese riarse dal caldo e dal sole di queste settimane. Sul posto, subito dopo l’allarme, sono intervenuti uomini e mezzi dei vigili del fuoco del comando di Firenze Ovest, insieme al personale dell’antincendio boschivo della Regione Toscana.

La situazione è fortunatamente sempre rimasta sotto controllo e le fiamme sono state spente prima che potessero provocare danni rilevanti ai pannelli solari, che sono sollevati da terra. Va detto però che il fuoco si è sviluppato proprio sotto ai pannelli stessi, che dovranno quindi probabilmente essere monitorati e controllati.

In questi giorni di caldo estremo, il rischio di incendi resta molto alto. Per questo è importante osservare le massime cautele, evitando fuochi e abbruciamenti che peraltro sono vietati fino al prossimo 31 agosto. Altrettanto fondamentale è evitare comportamenti a rischio, come quello di gettare a terra mozziconi di sigaretta o di lasciare sterpaglie incolte secche in campi e giardini.