Paura a Vaggio, 12enne investita vicino alle strisce

Grave incidente ieri mattina a Vaggio, frazione del Comune di Reggello: una bambina di 12 anni è stata investita mentre stava andando a scuola.

Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 8, a pochi minuti dallo squillo della campanella di inizio delle lezioni. La ragazzina – secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine - si trovava sul ciglio della strada in via Torquato Tasso, a poca distanza dalle strisce pedonali. È stata colpita, per dinamiche da chiarire, da un’auto che stava andando a velocità ridotta.

Nell’impatto, la bambina è caduta sull’asfalto, ma senza sbattere la testa: ha riportato lesioni alle gambe e delle ferite anche al viso.

Subito soccorsa dalle persone che stavano passando in quel momento, è stato allertato il 118. La giovane studentessa è stata presa in cura dall’automedica e dall’ambulanza della Misericordia di Figline che l’ha trasportata all’ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri a Bagno a Ripoli. Non è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Le condizioni di salute della bambina non destano preoccupazioni.

La consigliera regionale Elisa Tozzi (FdI) chiede maggiore sicurezza nella zona di Vaggio dove si è verificato l’incidente: "A una viabilità già delicata si aggiungono i cantieri. E’ indispensabile che nei punti più sensibili e trafficati, venga garantita sicurezza, in particolare per i minori: chiedo all’amministrazione comunale di Reggello di prevedere sempre la presenza dei vigili urbani negli orari più critici, a partire da luoghi come Vaggio e Cascia, su cui insistono strade provinciali che passano proprio in prossimità delle scuole".