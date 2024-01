Paura a Chiocchio, incidente e fuga di gas

Perde il controllo della vettura e finisce contro il muretto di una casa dove c’era il contatore del gas. L’episodio alle 11 di ieri mattina in via Conti a Chiocchio. Un giovane, pare per un colpo di sonno, non è riuscito a controllare l’auto che guidava e si schiantato contro il muretto dopo aver travolto un ciclomotore. Uscito illeso dall’abitacolo, il giovane è stato trasportato a Ponte a Niccheri per accertamenti. Il forte rumore dello schianto e la copiosa fuoriuscita di metano da tubo che alimenta una sola abitazione, hanno provocato apprensione tra gli abitanti delle altre palazzine che sono scesi in strada allarmati. Sul posto sono ii vigili del fuoco del distaccamento di Figline Valdarno, per mettere in sicurezza la perdita in attesa della riparazione. Visto che la vettura era bloccata, è stato necessario l’intervento dell’autogrù per la rimozione in sicurezza dell’auto alimentata a gpl e quindi è stato scelto di non trascinarla per non provocare scintille potenzialmente pericolose. A metà pomeriggio di ieri il danno era già stato riparato. La strada, che di fatto è la sr 222 Chiantigiana, è rimasta chiusa una mezz’ora circa, giusto il tempo di rimuovere la Panda. Poi è stato istituto il senso unico alternato durante i lavori di ripristino.

