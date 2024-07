Pattinaggio, le nostre eccellenze. Biagi e Grazzini scelti dalla nazionale

Giovani e rampanti. Sono i giovani pattinatori di Scandicci, per i quali si sono aperte le porte della Nazionale. Federico Grazzini, 14 anni, (nella foto) in forza alla Primavera Prato, e Giulia Biagi, 17, atleta della Polisportiva cittadina Robur, indosseranno la maglia azzurra ai campionati europei di pattinaggio artistico che si tengono da oggi a Fafe in Portogallo. I due ragazzi, tra i migliori delle rispettive categorie, sono stati inseriti nella formazione azzurra dal commissario tecnico Fabio Holland. Grande l’emozione soprattutto per Federico Grazzini, che pattina dall’età di 3 anni, alla prima convocazione arrivata all’indomani della vittoria del campionato italiano di categoria che si è svolto a Ponte di Legno. Giulia invece ha partecipato già l’anno scorso agli europei in Andorra, consolidando la sua pozione all’interno della Nazionale. Prosegue a Scandicci la tradizione delle pattinatrici di successo cominciata con Cristina Bartolozzi, campionessa mondiale 1998, e portata avanti dagli atleti che su questa via s’incamminano con impegno e dedizione. La stessa Giulia Biagi ugualmente sui pattini fin da bambina, lo scorso anno ha ottenuto un argento nella categoria "solo dance" jeunesse ai campionati Europei si sono svolti a inizio settembre a Ponte di Legno. La specialità dei due atleti è un tipo di pattinaggio in cui prevale la componente artistica e interpretativa. In ogni caso i due, pur allenandosi molto per raggiungere questi risultati non hanno mai trascurato gli studi.