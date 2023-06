Patrono Il Marzocco agli sportivi

È festa oggi a Barberino Tavarnelle per il Patrono arrivato con la fusione dei due Comuni, San Pietro Apostolo. Prima i due patroni erano San Bartolomeo (Barberino) e Santa Lucia (Tavarnelle) che continuano a essere venerati. I festeggiamenti saranno di tipo religioso e civile.

L’apertura dei festeggiamenti è affidata alla celebrazione della Santa Messa alla Pieve di San Pietro in Bossolo alle 18, seguita dall’esposizione all’interno della pieve romanica di Tavarnelle delle opere di Rinaldo Saia.

Alle 21 a Barberino presso la Pineta, premiazione, coordinata dal consigliere comunale delegato allo Sport Francesco Tomei, delle associazioni sportive degli atleti per i risultati ottenuti.

Alle 21,30 invece, il presidente del consiglio comunale Alberto Marini conferirà il premio Il Marzocco di Barberino Tavarnelle ai cittadini più virtuosi. Il Premio costituisce una nuova forma di riconoscimento istituzionale attivata dal Consiglio comunale di Barberino Tavarnelle, nata dalla fusione dei premi preesistenti, "Domenico Cresti, detto Il Passignano" e "Terra di Semifonte". A Barberino, dalle 17,30, si inaugura tra le vie e le piazze del Castello il mercatino artigiano e dalle 19 in piazza Mazzini la serata propone un aperitivo in musica accompagnato dalle note del DuoE25. Quello di oggi è il primo appuntamento di una rassegna "Barberino in" che andrà avanti il 13 e il 27 luglio.