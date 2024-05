Patenti ed esami guida. Autoscuola Gherardini compie settant’anni

di Pier Francesco Nesti

Settant’anni di patenti ed esami. E di nonni che oggi vedono i loro nipoti in ansia quando c’è da superare l’esame di guida. Ne ha fatta di strada, nel vero senso della parola, l’Autoscuola Gherardini, cinque sedi e un Consorzio, suddivise fra i Comuni di Campi, Signa e Poggio a Caiano. E che sabato ha festeggiato questo importante traguardo con una serie di iniziative, culminate con un raduno di auto e moto d’epoca, che si sono svolte in piazza Fra Ristoro. Ma soprattutto l’occasione per celebrare degnamente questi lunghi lustri – quattordici – che hanno fatto sì che quella ‘del Gherardini’ sia l’autoscuola più longeva in tutta la Piana. Tanti ricordi, tanti aneddoti, tanti ragazzi di ieri che oggi hanno i capelli ‘imbiancati’: "Impossibile quantificare quante persone, sono migliaia – raccontano Oriano e Daniela Gherardini –, abbiano conseguito la patente con noi in tutti in questi anni". Per la precisione dal 1954 quando il pioniere fu Otello, il padre di Oriano e Daniela, che, insieme alla moglie Gina, aprì la prima autoscuola a Signa. La sede in via Roma, per poi spostarsi nei locali storici di piazza Stazione, dove si trova tuttora. Oggi le famiglie Gherardini e Mannori, arrivate alla terza generazione, continuano nel lavoro iniziato dal nonno mantenendo sempre intatta quella che era la sua filosofia: "Dobbiamo lavorare con impegno e professionalità, senza mai dimenticare la passione e l’allegria". Una lunga storia di emozioni e di rapporti personali, che spesso e volentieri sono rimasti inalterati con il passare del tempo. E non è un caso che chi ormai abbia preso la patente anche anni e anni fa, ancora oggi quando si incrocia con una delle generazioni ‘più attempate’ dell’autoscuola, il rapporto sia tuttora di grande simpatia.