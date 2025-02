Pasticceria Valecchi vanto del Mugello: conquista la Frusta d’Oro

Firenze, 26 febbraio 2025 – Il Caffè Pasticceria Valecchi di Borgo San Lorenzo si conferma eccellenza e vanto del Mugello e della Toscana. Ha conquistato infatti per il secondo anno la Frusta d’Oro, massimo riconoscimento per la Qualità, nell’ambito dei Campionati Nazionali della Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (FIPGC), un appuntamento unico nel suo genere che dal 23 al 26 febbraio ha trasformato la Fiera del Tirreno CT in un palcoscenico di eccellenza nell’arte dolciaria.

“La Federazione dà la possibilità ad ogni suo associato di poter partecipare al Concorso della Qualità – spiega il pasticcere Francesco Belli -. Un premio che guarda sia alla qualità dei prodotti, sia alla qualità dei laboratori, sia alla qualità del punto vendita: quindi viene analizzato l’insieme e un’attività viene premiata in base a quello che dimostra di saper fare e all’immagine che dà di se stessa. Quindi è un premio corale, sia mio personale - perché io sono quello che gestisce il laboratorio, dunque il riconoscimento è andato a premiare la qualità del prodotto che lavoro – sia collettivo, di tutti coloro che lavorano alla Pasticceria Valecchi. È stata valutata anche la presentazione del prodotto, l’arredamento, il personale che gestisce il locale”.

Non è facile ottenere una Frusta D’Oro, e ottenerla per due anni è dunque attestato di eccellenza pura

“A questo concorso un’attività può non essere premiata affatto – spiega Francesco - oppure ricevere la Frusta che può essere di bronzo, d’argento, o d’oro che è il massimo riconoscimento. Noi come Pasticceria Valecchi abbiamo ricevuto la Frusta d’Oro per il secondo anno”. “Sono anche Delegato per la Toscana della Federazione Internazionale di Pasticceria – continua Francesco – e lancio un appello a tutti coloro credono di avere una bella attività e vogliono presentarla: li invito a partecipare a questi concorsi che premiano un lavoro di gruppo, e posso assicurare che ricevere questo riconoscimento è una grande soddisfazione. Mi sento di spronare le altre attività: se avete i numeri e siete consapevoli di quello che fate, presentate la vostra attività alla Federazione”.

Belli è orgoglioso di questo riconoscimento?

“Premia la costanza, l’impegno, la qualità: ci presenteremo anche l’anno prossimo perché questo non è un arrivo, ma una partenza”. Sui criteri di valutazione che hanno portato a questo prestigioso riconoscimento, Francesco spiega: “I delegati della Federazione fanno dei sopralluoghi e osservano tutto: dalle commesse come sono vestite, a noi in laboratorio come siamo vestiti, ai macchinari che utilizziamo, all’arredamento, alle confezioni, alla qualità dei prodotti, dunque a quali materie prime vengono usate. L’occhio di un pasticcere sa riconoscere meglio di chiunque altro come si lavora: guardano ai macchinari e si rendono subito conto come produci, guardano alle materie prime utilizzate e si rendono immediatamente conto se è valida e di serie A”.

“Il riconoscimento – conclude Belli - è stato assegnato dal Direttivo Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria: il premio mi è stato assegnato direttamente dalle mani del presidente Matteo Cutolo. Un riconoscimento che riempie di orgoglio i proprietari, Benedetta Valecchi e famiglia, e spero invogli tante realtà di pasticceria soprattutto toscane a presentarsi. La nostra regione è ricca di pasticceri molto bravi e di pasticcerie molto belle, la Federazione aspetta solo che queste attività si presentino. Dunque, chi si vuole mettere in gioco, lo faccia”.