Passo falso della Folgor. Jolo vola in testa da solo

Nel girone C di Prima categoria la Folgor Calenzano perde il primo posto pareggiando 0-0 in casa nel derby contro l’Albacarraia. In testa da soli i pratesi dello Jolo che hanno vinto 2-1 sul campo degli Amici Miei. Al terzo posto il Cerbaia che vince di autorità 2-1 contro il Csl Prato. La Ginestra batte 2-0 il Gambassi con gol segnati da Vargas e Checcucci ed ora è quarta. Bene il Novoli che supera 2-1 il Quarrata. Il Barberino Tavarnelle va a prendersi i tre punti a Casale Fattoria. Nelle altre gare periodo negativo per la Sancascianese battuta in casa 1-0 dal Castello. Tre punti d’oro per il Barberino di Mugello che vince 2-0 all’Isolotto: al 20’ autogol di Bruni e al 38’ Nuti.

Nel girone D Invariato il vertice. La capolista Cubino prevale 3-0 sul Levane con realizzazioni di Filice e doppietta di Schenone. La formazione del Cubino: Allegranti, Zangrilli, Gelli, Filice, Salvarezza, Ulivi, Conti, Bussotti, Schenone, Marzoli, Chiesi. A disp. Cosentino, Pampaloni, Khodin, Romagnoli, Leggiero, Mecatti, Martini, Ruggiero, Tacchi. All. Bonciani. Il Reggello di autorità sul Pratovecchio, 2-0 con due gol nella ripresa segnati da Violi. Al terzo posto lo Sporting Arno che supera 2-1 il Galluzzo: 9′ Innocenti, 45′ Jaiteh, 76′ Terzani del Galluzzo. Finisce a reti inviolate tra Belmonte e Incisa.

Il Bibbiena vince 2-0 contro la Castelnuovese. Il San Godenzo batte 5-2 il Casellina, con reti dei locali di Vallaj, Giannoni su rigore, Mattia Calabrese, Camara e Zepponi; per gli ospiti Coppetti e Butera su rigore. Le formazioni. San Godenzo: Pecchioli, Pinzani, Bonavita (25’ Margheri), Giannoni (79’ Fossati), Verri, Ferri, Camara, Farsi (70’ Pretolani), Zepponi (76’ Roselli), Vallaj, M. Calabrese (59’ Sequi). All. Coppini. Casellina: Volpi, Petreni, Trovero, Gorini, Zamillo, Cultrona (46’ Azzini), Coppetti (70’ Barrasso), Bandinelli (80’ Pancotti), Bernocchi (46’ Tonoli), Butera, Nasa (60’ Papi). All. Santini.

Chianti Nord-Rignanese 4-3, con tante emozioni. Chianti Nord: Magnelli, Danieli (58’ F. Spiga F.), M. Fortunati, Piccini, Bini (64’ Piazzini), Russo (45’ Paoli), Papini, Fusi, Virgili (82’ Frassineti), N. Spiga, Fiumi. All. Michelacci. Rignanese: Chiti, Pratesi (32’ Gori), Del Lungo (22’ Fagioli), Molinu, Ciolli (70’ Hibrai), Prunecchi, Gordini (89’ Arnetoli), Bevicini (80’ Neti Esmode), Ramaj, Landini, Mohamed Mokhles. All. Magni. Reti 5’ Prunecchi (aut.), 7’ Ramaj, 10’ Fiumi, 32’ Bevicini (rig.), 56’ Papini, 75’ Hibrai, 86’ N. Spiga.

Francesco Querusti