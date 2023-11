Passione scacchi. In città il primo festival internazionale

Organizzati dall’ASD Scacchi Bisenzio in collaborazione con il DLF sezione scacchi Firenze, arriva a Campi il primo festival internazionale di scacchi. L’appuntamento è dal 7 al 10 dicembre al circolo Rinascita per quello che è il torneo più importante per gli scacchisti, che avranno modo di confrontarsi con giocatori provenienti sia dall’Italia che dall’estero. Il festival si giocherà su sette turni e diviso in tre tornei per fasce di punteggio e con tempo di riflessione di 90 minuti + 30 secondi a mossa di incremento per ogni mossa giocata. Ma non è finita qui perché sempre a Campi, nel pomeriggio del 3 dicembre, si disputerà il Campionato regionale toscano Blitz 2023, su 12 turni con un tempo di riflessione per l’intera partita di 3 minuti + 2 secondi di incremento per ogni mossa giocata. Fra gli iscritti il maestro ungherese Pap Guyla, i maestri Duilio Collutiis e Vladimir Doncea, (per diverse stagioni all’ASD Scacchi Bisenzio), il maestro FIDE Doriano Tocchioni (ASD Scacchi Bisenzio) e la candidata maestro, l’ucraina Angelika Valkova (ASD Scacchi Bisenzio).

P.F.N.