Passerella di Vallina, c’è la gara. Pignotti: "Una buona notizia"

La notizia della pubblicazione della gara per la passerella di Vallina, piace al sindaco Francesco Pignotti: "Una buona notizia: i lavori si apprestano a ripartire e le due sponde dell’Arno saranno più vicine, unite da un collegamento per pedoni e biciclette atteso da tempo. Seguiremo i lavori con l’auspicio che procedano senza intoppi". L’importo degli interventi a base d’asta è di 2.436.513,44; si tratta di una procedura aperta con termine per la presentazione delle offerte fissato al 23 gennaio.

"Un grande passo avanti per concretizzare un progetto atteso – commenta Alessandra Innocenti, consigliera della Metrocittà delegata al Piano urbano di mobilità sostenibile -. Abbiamo incontrato ostacoli, superati grazie a un lavoro perseverante". La passerella ha una campata unica della lunghezza di circa 119 metri e collegherà l’area industriale di Vallina con piazza Mazzini a Compiobbi, in territorio fiesolano, sfruttando il punto in cui il letto dell’Arno è più stretto. Ciò consentirà ai cittadini di Vallina di andare di là del fiume e fruire anche del treno.

Il cantiere era stato aggiudicato nel marzo del 2022 per oltre 1,7 milioni di euro; la consegna dei lavori risale al giugno 2022. Il cantiere doveva essere ultimato in 420 giorni, l’8 agosto 2023. Ma si sono interrotti presto (realizzato il 25% dell’opera) con tre ordini di servizio mai sottoscritti. A aprile scorso è stata revocata l’assegnazione dei lavori. Ora si può ripartire.