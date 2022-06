Passerella di startup vincenti: ecco Sios

di Lisa Ciardi

Un incontro nel segno dell’innovazione, fra startup e Pmi innovative. L’appuntamento è oggi, a Firenze, con #SIOS22 Summer Edition, l’evento organizzato da StartupItalia in collaborazione con Nana Bianca e Fondazione CR Firenze. L’incontro, che ha come media partner Qn - La Nazione e come partner radiofonico Radio 105, si terrà all’Innovation Center di Fondazione CR Firenze, con il patrocinio del Comune di Firenze.

"Si tratta di un’iniziativa partita nel 2015, avendo come fulcro Milano – spiega Edoardo Negri, chief operating officer di StartupItalia –. Poi, dal 2018, l’evento ha iniziato ad attraversare l’Italia con l’obbiettivo di creare un network, momenti d’incontro e matching fra i vari attori dell’innovazione: investitori, ‘business angel’, imprenditori, start up e Pmi innovative. Abbiamo voluto offrire loro l’occasione d’incontrarsi in luoghi fisici, nel caso di Firenze grazie alla collaborazione con Nana Bianca. Quest’anno la tappa fiorentina è la seconda di un intenso e lungo percorso che dura tutto l’anno: a maggio c’è stata la prima tappa in Sardegna, in collaborazione con Innois e Fondazione di Sardegna. Dopo Firenze, sarà la volta di Giffoni, in Campania, della Sicilia e, a dicembre, di Milano, in collaborazione con la Bocconi".

In programma, oggi, il Sios Summer Edition Special Award: una giuria di esperti decreterà la più innovativa tra le cinque finaliste di una rosa di startup specializzate in Nft, i "Non fungible token". Seguirà l’Investor Day Powered by Nana Bianca e StartupItalia: un’occasione d’incontro con finanziatori, ‘business angel’ e altri protagonisti. Infine i tavoli Bootstrap che, tra le 12 e le 14, metteranno a confronto 12 mentor e altrettante startup.

"Dalle 17 si entrerà nel vivo della kermesse – continua Negri - con ‘Reloaded‘, visibile dal vivo e da remoto, in diretta sui canali social di StartupItalia. Chiara Trombetta e Giampaolo Colletti accompagneranno il pubblico a conoscere i vari protagonisti, partendo da Dario Scacchetti, ceo di StartupItalia, che illustrerà i risultati degli investimenti in startup in Italia nei primi sei mesi del 2022, in un’analisi realizzata da StartupItalia e UpBase. Tornerà anche il progetto Cte Prisma, bando rivolto a startup del settore tessile-moda promosso dal Comune di Prato e finanziato dal Ministero per lo Sviluppo Economico".

A illustrarlo sarà Benedetta Squittieri, assessore all’Innovazione, durante il panel sul Digital Humanism, con la partecipazione di Giovanni Lo Storto, direttore generale Luiss Guido Carli, Enrico Mercadante di Cisco e il presidente di StartupItalia, Salvatore Amato. Tante le storie: dall’imprenditore digitale Marco Montemagno a Carlo Rodomonti, responsabile marketing strategico e digital di Rai Cinema, dal designer Fabio Viola a Patrizia Caraveo, dirigente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. Una finestra sul fashion sarà aperta dal direttore di Polimoda Massimiliano Giornetti, mentre Michele Grazioli, presidente di Vedrai, parlerà di intelligenza artificiale. Da non perdere il dialogo con Cosimo Accoto del Mit e, tra gli interventi a sfondo tecnologico quello di Riccardo Sagratini di Oracle. Iscrizioni su eventbrite.it.