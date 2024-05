Passeggiate e mercati, gli eventi

Tanti eventi in arrivo a Lastra a Signa. Oggi (ore 10-18) ecco la nuova edizione del "Mercatino del riuso" con 42 banchi dedicati a oggetti usciti da cantine o soffitte. Sempre oggi, passeggiata sui sentieri Cai di Lastra a Signa promossa da Comune, Cai sezione di Scandicci e Humanitas Scandicci, sezione di Ginestra Fiorentina. Partenza (ore 14.15) da piazza Piave per percorrere il sentiero Anello Malmantile – Valle della Pesa. Info: 330.9098602. Lunedì invece (ore 21), nella sala del Consiglio comunale di Lastra a Signa, la presentazione del libro "Sergio Baccelli una vita nella pallavolo nelle Signe" a cura di Pier Francesco Nesti con la collaborazione di Gianni Taccetti delegato Coni di Firenze e segretario della Unvs Nesti Pandolfini Le Signe. Sarà presente Sergio Baccelli, Cavaliere della Repubblica Italiana ed ex presidente del Volley del territorio fiorentino.