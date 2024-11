Passeggiate con il cane. In partenza il trekking degli ’Amici di Fido’

Amici di Fido, fissato il trekking a Scandicci. Appuntamento per domenica con Trekking in Città, l’ultimo degli appuntamenti dell’edizione 2024 di Itinera, il programma di iniziative della Pro Loco San Vincenzo a Torri Colline Scandiccesi, organizzato in collaborazione con il Comune di Scandicci "per scoprire il territorio, assaggiare i prodotti e stare insieme con laboratori per adulti e bambini".

Il ritrovo è alle 9,30 presso il centro cinofilo La via dei lupi in via di Mosciano 36. "Trekking in città - spiegano dal centro cinofilo - è un’iniziativa con il nostro amico a quattro zampe per promuovere la socializzazione del cane e del conduttore in un contesto metropolitano".

Scandicci è città ‘canina’ per eccellenza. Non va dimenticato che al Vingone c’è la scuola cani guida per non vedenti della regione Toscana, dalla quale ogni giorno gli addestratori scendono in strada con labrador e retriever che devono imparare a destreggiarsi nella giungla d’asfalto e sostenere il proprio umano affidatario nelle difficoltà della vita quotidiana, come attraversare la strada in sicurezza, fermarsi di fronte a un pericolo, evitare gli ostacoli. Per il trekking di domenica è necessaria la prenotazione contattando il numero 3333937783.